"Мой район. Новости": новый комплекс детской больницы имени св. Владимира достроят в 2025

В Сокольниках на территории детской городской клинической больницы святого Владимира строят новый современный корпус. Он готов уже больше, чем наполовину.

Под одной крышей будут сосредоточены самые передовые технологии. Здесь будут работать отделение реанимации, интенсивной терапии для новорожденных и уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

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