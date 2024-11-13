"Мой район. Новости": минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет в январе

Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет уже в январе до 25 тысяч 850 рублей. Такое решение принято на заседании Мосгордумы, где утвердили бюджет столицы на ближайшие 3 года.

В документе отмечается, что экономика Москвы прошла период адаптации к санкциям и сейчас активно развивается. Поэтому больше половины всех расходов решили направить на поддержку жителей.

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