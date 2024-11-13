"Мой район. Новости": бесплатные питьевые краны появятся в аэропортах

В аэропортах страны планируется сделать воду бесплатной, установив питьевые краны. Сейчас пассажирам приходится покупать воду в магазинах или автоматах. В аэропорту Внуково, например, цена варьируется от 150 до 300 рублей за полулитровую бутылку.

В планах не только оснастить все аэропорты страны бесплатными питьевыми кранами, но и установить предельную розничную стоимость бутылки воды в магазинах авиагаваней.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".