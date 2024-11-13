"Мой район. Новости": улицы Москвы начали украшать к Новому году

Москва готовится к Новому году. Гирлянды, шишки и пушистые ветки елок уже украшают витрины магазинов. Москвичи такому раннему новогоднему погружению только рады.

Елки устанавливают во всех округах и в каждом парке. Волшебное настроение также создают игрушки в форме пряников, конфет, оленей и звезд. Предпринимателям порекомендовали украсить фасады своих организаций до 15 ноября.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".