"Мой район. Новости": удобная пересадка появится на Троицкой линии метро

На Троицкой линии московского метро появится удобная пересадка на Калужско-Рижскую ветку. В настоящее время на изумрудной ветке ведется строительство станции "Академическая", основные конструкции которой готовы почти наполовину. Специалисты устанавливают основание под эскалаторы и работают над сооружением платформы.

Строительство станции "ЗИЛ" на Троицкой линии также приближается к завершению, она готова на 80%. В дальнейшем ее свяжут с одноименной станцией Московского центрального кольца. Изумрудная ветка протянется на 43 километра и дойдет до Троицка, на ней будет 17 станций.

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