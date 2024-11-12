Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 16:45

Транспорт

"Мой район. Новости": удобная пересадка появится на Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": удобная пересадка появится на Троицкой линии метро

Новости часа: семь домов приведут в порядок до конца года в рамках программы реновации

Япония разрешила экспорт "мягких гибридов" в Россию

"Деньги 24": россияне стали чаще покупать автомобили

"Мой район. Новости": 43 поезда запустят по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Еще шесть турбокольцевых перекрестков появятся в Москве

МЦД изменили привычные маршруты жителей Москвы

Телеканал Москва 24 разобрался в вопросах экспорта японских автомобилей в Россию

Архитектурное панно установили на платформе будущей станции метро "ЗИЛ" в Москве

Новости часа: игровую зону сделали на территории парка "Яуза"

На Троицкой линии московского метро появится удобная пересадка на Калужско-Рижскую ветку. В настоящее время на изумрудной ветке ведется строительство станции "Академическая", основные конструкции которой готовы почти наполовину. Специалисты устанавливают основание под эскалаторы и работают над сооружением платформы.

Строительство станции "ЗИЛ" на Троицкой линии также приближается к завершению, она готова на 80%. В дальнейшем ее свяжут с одноименной станцией Московского центрального кольца. Изумрудная ветка протянется на 43 километра и дойдет до Троицка, на ней будет 17 станций.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика