"Мой район. Новости": на базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья

На базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья. Пациентки смогут получать в одном месте все виды медицинской помощи – от профилактики и лечения заболеваний до планирования и ведения беременности.

Центры женского здоровья заменят устаревшие женские консультации. В клиниках будут вести прием не только акушеры-гинекологи, но и узкие специалисты. В столице планируют создать сеть таких медицинских учреждений. Два из них уже работают на северо-востоке и юго-западе города. Всего их будет около 30.

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