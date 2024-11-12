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12 ноября, 07:35

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"Мой район. Новости": на базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья

"Мой район. Новости": на базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья

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На базе больницы имени Филатова построят центр женского здоровья. Пациентки смогут получать в одном месте все виды медицинской помощи – от профилактики и лечения заболеваний до планирования и ведения беременности.

Центры женского здоровья заменят устаревшие женские консультации. В клиниках будут вести прием не только акушеры-гинекологи, но и узкие специалисты. В столице планируют создать сеть таких медицинских учреждений. Два из них уже работают на северо-востоке и юго-западе города. Всего их будет около 30.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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