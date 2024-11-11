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11 ноября, 11:00

Город

"Мой район. Новости": две территории реорганизуют в Даниловском районе

"Мой район. Новости": две территории реорганизуют в Даниловском районе

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Две территории реорганизуют в Даниловском районе. Там построят жилые и социальные объекты по программе комплексного развития. Речь идет об участках возле станции МЦК ЗИЛ площадью почти 30 гектаров. Здесь построят более миллиона квадратных метров недвижимости. Это будут в том числе дома по программе реновации, бизнесы-центр и социальные объекты. Для москвичей оборудуют площадки для занятий спортом.

Еще три участка преобразуют в районах Филевский Парк, Левобережном и Ховрино. Это принесет городу порядка 18 тысяч рабочих мест. Всего сегодня в стадии реализации находится 101 проект комплексного развития территорий общей площадью более тысячи гектаров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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