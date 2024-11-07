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07 ноября, 17:35

Транспорт

"Мой район. Новости": территории городских вокзалов МЦД благоустроят по единому стандарту

"Мой район. Новости": территории городских вокзалов МЦД благоустроят по единому стандарту

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Территории городских вокзалов МЦД благоустроят по единому стандарту. У станции "Санино" МЦД-4 все работы уже завершены. Если раньше добраться до вокзала можно было только по лесной тропинке без транспорта, то теперь ситуация изменилась. Для автомобилистов и пассажиров городского транспорта организованы новые маршруты, а пешеходные переходы подсвечены. Основная цель – создать комфортный путь от жилых домов до станций. В планах также строительство широких тротуаров, перехватывающих парковок и мест ожидания транспорта.

Для удобства маломобильных людей и пассажиров с детьми создана безбарьерная среда. Чтобы облегчить ориентацию, на территории размещены понятные схемы со всеми пересадками, таблички с номерами выходов, названиями крупных улиц и популярных мест. 

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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