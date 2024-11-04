Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 20:20

Город

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде

"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику строят в Зеленограде

Собянин рассказал о строительстве нового центра ГКБ имени Буянова

"Мой район. Новости": детская поликлиника №91 открылась после реконструкции

Распознающий желчнокаменную болезнь ИИ-сервис заработал в Москве

Московские специалисты научили нейросеть находить желчно-каменную болезнь на томографии

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

В Москве ИИ научили находить желчнокаменную болезнь на КТ

Флагманский центр ГКБ им Вересаева принял свыше 92 тыс пациентов

Лауреатов литературной премии в области медицины "Здравомыслие" наградили в Москве

Новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде. Работы завершатся в следующем году. В данный момент уже готов фасад здания. Внутри специалисты приступили к отделке.

Запуск новой амбулатории разгрузит соседние медицинские учреждения. В основном корпусе помощь будут оказывать неврологи, кардиологи и хирурги. Отдельный вход в здание сделают и для травмпункта. Его оснастят самым современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика