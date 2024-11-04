"Мой район. Новости": новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде

Новую детскую поликлинику возводят в Зеленограде. Работы завершатся в следующем году. В данный момент уже готов фасад здания. Внутри специалисты приступили к отделке.

Запуск новой амбулатории разгрузит соседние медицинские учреждения. В основном корпусе помощь будут оказывать неврологи, кардиологи и хирурги. Отдельный вход в здание сделают и для травмпункта. Его оснастят самым современным оборудованием, в том числе рентген-аппаратом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".