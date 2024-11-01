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01 ноября, 18:05

Транспорт

"Мой район. Новости": парковка подешевела на 27 улицах Москвы с 1 ноября

"Мой район. Новости": парковка подешевела на 27 улицах Москвы с 1 ноября

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Для московских автомобилистов парковка на 27 улицах подешевела с 1 ноября. На некоторых участках в районе станции метро "Шаболовская" теперь можно припарковаться всего за 40–60 рублей в час. Кроме того, расширилась зона приоритетной придомовой парковки, для которой нужно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru.

В городе также заработал динамический парковочный тариф, при котором стоимость зависит от загруженности. Поставить свою машину можно будет максимум за 800 рублей, а в некоторых случаях – бесплатно. Эксперимент по внедрению плавающего тарифа, прошедший в сентябре, признан успешным.

Подробнее – в программе "Мой район".

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