"Мой район. Новости": парковка подешевела на 27 улицах Москвы с 1 ноября

Для московских автомобилистов парковка на 27 улицах подешевела с 1 ноября. На некоторых участках в районе станции метро "Шаболовская" теперь можно припарковаться всего за 40–60 рублей в час. Кроме того, расширилась зона приоритетной придомовой парковки, для которой нужно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru.

В городе также заработал динамический парковочный тариф, при котором стоимость зависит от загруженности. Поставить свою машину можно будет максимум за 800 рублей, а в некоторых случаях – бесплатно. Эксперимент по внедрению плавающего тарифа, прошедший в сентябре, признан успешным.

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