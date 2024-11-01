"Мой район. Новости": парк на границе Чертанова Южного и Центрального обновили

Народный парк на границе районов Чертаново Южное и Центральное кардинально преобразился. Теперь москвичи и туристы гуляют по новым дорожкам из экологичного материала. На территории парка появились гамаки, качели и лежаки, а детские площадки стали просторнее.

На юге столицы благоустроили еще три зеленые зоны. Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин. Речь идет о территориях, которые располагаются по руслу реки Городня.

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