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01 ноября, 08:20

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"Мой район. Новости": парк на границе Чертанова Южного и Центрального обновили

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Народный парк на границе районов Чертаново Южное и Центральное кардинально преобразился. Теперь москвичи и туристы гуляют по новым дорожкам из экологичного материала. На территории парка появились гамаки, качели и лежаки, а детские площадки стали просторнее.

На юге столицы благоустроили еще три зеленые зоны. Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин. Речь идет о территориях, которые располагаются по руслу реки Городня.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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