"Мой район. Новости": новую трамвайную линию построят в Москве

В Москве планируют построить новую трамвайную линию. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова. Пассажиры смогут без пересадок доехать от Площади трех вокзалов до Чистых прудов. Здесь проходит знаменитый исторический маршрут "Аннушка", который стал одним из символов столицы. В этом году ему исполнилось 113 лет.

В столице сейчас действуют 35 трамвайных маршрутов. На них ежедневно совершают порядка 700 тысяч поездок. Вся трамвайная сеть Москвы охватывает 86 районов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".