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30 октября, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку в центре Москвы заработает с 1 ноября

"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку в центре Москвы заработает с 1 ноября

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Динамический тариф на парковку в центре Москвы будет введен с 1 ноября. При максимальной загрузке парковочных мест нужно будет платить 800 рублей за час, а если площадка свободна, то можно будет парковаться бесплатно. Водитель сможет выставлять время парковки и видеть сумму, которую нужно заплатить.

Формат динамической оплаты парковки тестировали в сентябре. За неполные две недели эксперимента водители парковались бесплатно более 100 раз.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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