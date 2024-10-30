"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку в центре Москвы заработает с 1 ноября

Динамический тариф на парковку в центре Москвы будет введен с 1 ноября. При максимальной загрузке парковочных мест нужно будет платить 800 рублей за час, а если площадка свободна, то можно будет парковаться бесплатно. Водитель сможет выставлять время парковки и видеть сумму, которую нужно заплатить.

Формат динамической оплаты парковки тестировали в сентябре. За неполные две недели эксперимента водители парковались бесплатно более 100 раз.

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