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28 октября, 08:20

Транспорт

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний

Первый в России беспилотный трамвай проехал по московским улицам 2 тысячи километров

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Первый в России беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний. Современный транспорт с пассажирами уже успешно проехал 2 тысячи километров. Состав доступен для пассажиров и курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Работает инновационный транспорт на базе искусственного интеллекта. Радары беспилотного трамвая помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения.

Тестовые поездки с пассажирам продолжаются. Полностью на беспилотный режим трамвай перейдет в конце 2025 года.

Подробнее – в программе "Мой район".

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