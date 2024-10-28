"Мой район. Новости": беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний

Первый в России беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний. Современный транспорт с пассажирами уже успешно проехал 2 тысячи километров. Состав доступен для пассажиров и курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Работает инновационный транспорт на базе искусственного интеллекта. Радары беспилотного трамвая помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения.

Тестовые поездки с пассажирам продолжаются. Полностью на беспилотный режим трамвай перейдет в конце 2025 года.

Подробнее – в программе "Мой район".