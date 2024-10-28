28 октября, 08:20Транспорт
"Мой район. Новости": беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний
Первый в России беспилотный трамвай готовится к третьему этапу испытаний. Современный транспорт с пассажирами уже успешно проехал 2 тысячи километров. Состав доступен для пассажиров и курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".
Работает инновационный транспорт на базе искусственного интеллекта. Радары беспилотного трамвая помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения.
Тестовые поездки с пассажирам продолжаются. Полностью на беспилотный режим трамвай перейдет в конце 2025 года.
Подробнее – в программе "Мой район".