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27 октября, 16:50

Город

"Мой район. Новости": репа, свекла и редька появились на ярмарках выходного дня в Москве

"Мой район. Новости": репа, свекла и редька появились на ярмарках выходного дня в Москве

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Осенью ассортимент московских ярмарок выходного дня пополняется хорошо знакомыми каждому жителю России корнеплодами, а именно свеклой, репой и редькой. В свой рацион можно добавить приготовленные из них исконно русские блюда.

В наше время одним из главных блюд русской кухни является борщ, который невозможно представить без свеклы. Все ингредиенты для него можно приобрести на ярмарках выходного дня. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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