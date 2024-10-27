27 октября, 16:50Город
"Мой район. Новости": репа, свекла и редька появились на ярмарках выходного дня в Москве
Осенью ассортимент московских ярмарок выходного дня пополняется хорошо знакомыми каждому жителю России корнеплодами, а именно свеклой, репой и редькой. В свой рацион можно добавить приготовленные из них исконно русские блюда.
В наше время одним из главных блюд русской кухни является борщ, который невозможно представить без свеклы. Все ингредиенты для него можно приобрести на ярмарках выходного дня. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".