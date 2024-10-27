"Мой район. Новости": синоптики порекомендовали столичным автомобилистам поменять резину

Синоптики советуют столичным автомобилистам сменить резину уже в эти выходные. В ближайшие дни в Москве похолодает. Так, ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля.

В последнюю пятидневку октября в городе возможен снег, который выпадет 28–29 октября. Вопрос смены колес – не только вопрос безопасности. Благодаря этому шины прослужат дольше, а топливо будет расходоваться экономнее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

