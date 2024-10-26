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26 октября, 16:30

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"Мой район. Новости": жители района Лианозово теперь могут с комфортом получать госуслуги

"Мой район. Новости": жители района Лианозово теперь могут с комфортом получать госуслуги

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Жители района Лианозово теперь могут с комфортом получать госуслуги. На Абрамцевской улице открылся обновленный центр "Мои документы". В новом просторном офисе – 58 окон приема, отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и детский уголок.

Также оборудованы 11 мест с компьютерами, где посетители могут самостоятельного оформить услуги онлайн. Кроме того, в здании обновили системы электроснабжения, вентиляции, отопления и обустроили всё необходимое для безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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