"Мой район. Новости": жители района Лианозово теперь могут с комфортом получать госуслуги

Жители района Лианозово теперь могут с комфортом получать госуслуги. На Абрамцевской улице открылся обновленный центр "Мои документы". В новом просторном офисе – 58 окон приема, отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и детский уголок.

Также оборудованы 11 мест с компьютерами, где посетители могут самостоятельного оформить услуги онлайн. Кроме того, в здании обновили системы электроснабжения, вентиляции, отопления и обустроили всё необходимое для безопасности.

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