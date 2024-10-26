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26 октября, 13:00

Культура

"Мой район. Новости": жители Бабушкинского района могут бесплатно сходить в кино

"Мой район. Новости": жители Бабушкинского района могут бесплатно сходить в кино

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В эти выходные, 26 и 27 октября, юные и взрослые жители Бабушкинского района Москвы могут бесплатно сходить в кино. В кинотеатре "Вымпел" для всех желающих начались специальные показы мультфильмов. Это работы, многие из которых отмечены призами главных фестивалей мира.

Ленты разделены на три подборки: "Настоящий друг" для малышей, а также "Слон и тетя" и "Веселая школа" для ребят постарше. В каждой из них – уникальные авторские истории, которые учат дружбе, любви и ответственности. Каждый выпуск длится более часа и состоит примерно из 10 мультфильмов.

Такие бесплатные сеансы идут в восьми кинотеатрах сети "Москино". Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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