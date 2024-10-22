"Мой район. Новости": специалисты обновят доходный дом Бройдо на Остоженке

Доходный дом Бройдо на Остоженке начали готовить к реставрации. Зданию во французском стиле с лепниной и кованым декором вернут исторический облик.

Строению уже 122 года. Оно признано объектом культурного наследия, поэтому к проекту реставрации специалисты подходят особенно внимательно. Чтобы восстановить все уникальные детали исторического здания, они изучают архивные фотографии.

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