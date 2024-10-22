Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:30

Город

"Мой район. Новости": специалисты обновят доходный дом Бройдо на Остоженке

"Мой район. Новости": специалисты обновят доходный дом Бройдо на Остоженке

Национальный центр "Россия" заработает в столичном "Экспоцентре" 4 ноября

Новости часа: Собянин анонсировал открытие более тысячи рабочих мест в Москве

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

Новости часа: Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

В ближайшие два года в Москве планируется построить еще 45 дорожных объектов

Гостиницу на 91 номер возведут на месте долгостроя в Бутырском районе

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Доходный дом Бройдо на Остоженке начали готовить к реставрации. Зданию во французском стиле с лепниной и кованым декором вернут исторический облик.

Строению уже 122 года. Оно признано объектом культурного наследия, поэтому к проекту реставрации специалисты подходят особенно внимательно. Чтобы восстановить все уникальные детали исторического здания, они изучают архивные фотографии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика