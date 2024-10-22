22 октября, 17:30Город
"Мой район. Новости": специалисты обновят доходный дом Бройдо на Остоженке
Доходный дом Бройдо на Остоженке начали готовить к реставрации. Зданию во французском стиле с лепниной и кованым декором вернут исторический облик.
Строению уже 122 года. Оно признано объектом культурного наследия, поэтому к проекту реставрации специалисты подходят особенно внимательно. Чтобы восстановить все уникальные детали исторического здания, они изучают архивные фотографии.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".