"Мой район. Новости": благоустройство дореволюционного дома завершилось в ЦАО

Благоустройство дореволюционного здания завершилось на Чистопрудном бульваре в ЦАО. Дом возвели примерно в 1917 году по проекту архитектора Ивана Германа. Москвичам сооружение более известно как "Дом Медико-филантропического общества с приютом и залом для общественных собраний".

В ходе работ специалисты особое внимание уделили таким декоративным элементам, как колоннам с капителями, сандрикам, отливам, пилястрам и карнизам. Также были проведены работы по расчистке штукатурного слоя, промывке фасада и ремонту кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".