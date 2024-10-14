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14 октября, 10:15

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"Мой район. Новости": благоустройство дореволюционного дома завершилось в ЦАО

"Мой район. Новости": благоустройство дореволюционного дома завершилось в ЦАО

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Благоустройство дореволюционного здания завершилось на Чистопрудном бульваре в ЦАО. Дом возвели примерно в 1917 году по проекту архитектора Ивана Германа. Москвичам сооружение более известно как "Дом Медико-филантропического общества с приютом и залом для общественных собраний".

В ходе работ специалисты особое внимание уделили таким декоративным элементам, как колоннам с капителями, сандрикам, отливам, пилястрам и карнизам. Также были проведены работы по расчистке штукатурного слоя, промывке фасада и ремонту кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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