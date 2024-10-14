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14 октября, 08:30

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"Мой район. Новости": школа на 1 тыс учеников появится в Академическом районе

"Мой район. Новости": школа на 1 тыс учеников появится в Академическом районе

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Новая школа на одну тысячу учеников появится в Академическом районе столицы. В ходе строительных работ для юных москвичей оборудуют современные классы, сделают спортивные и игровые площадки.

Помимо этого, учебное заведение включит в себя специальные зоны отдыха для учеников и преподавателей. Всего за последние годы в Москве возвели семь школ такого масштаба.

Они расположены в Некрасовке, Даниловском, Обручевском, Левобережном и Молжаниновском районах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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