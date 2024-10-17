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17 октября, 08:25

Транспорт

"Мой район. Новости": замена остановочных павильонов почти полностью завершена в Москве

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Москвичам стало комфортнее дожидаться автобусов и электробусов. В столице практически полностью обновили остановки общественного транспорта. Новые павильоны прочнее и лучше защищают от осадков за счет увеличенной крыши.

С начала года в Москве обновили почти 1,5 тысячи остановок. Павильоны нового типа собирают на Сокольническом вагоноремонтном заводе с 2018 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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