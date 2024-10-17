"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

Все московские поликлиники будут работать по новому стандарту с 2025 года. К этому моменту в Москве завершится комплексная реконструкция городских медучреждений. Так, в Хорошёво-Мнёвниках обновят поликлинику № 115.

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, расходы бюджета на развитие здравоохранения увеличат на 8%. Предусмотренные средства позволят вывести медпомощь на высокотехнологичный уровень по всем профилям.

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