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Новости

17 октября, 10:15

Город

"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Арт-объект в виде гигантского медицинского чемоданчика установили на Манежной площади

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна искривленная носовая перегородка

"Доктор 24": врач рассказал, как остановить кровотечение

"Мой район. Новости": почти половина молодежи в России страдает от близорукости

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Инсталляцию в виде чемоданчика врача установили на Манежной площади в Москве

Почти все москвичи закрывают больничные с помощью телемедицинской технологии

"Доктор 24": врач рассказала, какие продукты укрепляют кости

Все московские поликлиники будут работать по новому стандарту с 2025 года. К этому моменту в Москве завершится комплексная реконструкция городских медучреждений. Так, в Хорошёво-Мнёвниках обновят поликлинику № 115.

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, расходы бюджета на развитие здравоохранения увеличат на 8%. Предусмотренные средства позволят вывести медпомощь на высокотехнологичный уровень по всем профилям.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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