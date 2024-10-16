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16 октября, 10:15

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"Мой район. Новости": новая удобная пересадка появится на станции метро "Академическая"

"Мой район. Новости": новая удобная пересадка появится на станции метро "Академическая"

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Новая удобная пересадка появится на станции метро "Академическая". Подземный переход свяжет одноименные станции оранжевой и "изумрудной" линий. Пересадочный узел расположится под улицей Дмитрия Ульянова, возле ее пересечения с Профсоюзной и проспектом 60-летия Октября.

На центральной станции скорой помощи имени Пучкова внедряют цифровые технологии, которые позволяют спасать человеческие жизни. Искусственный интеллект начинает помогать уже на первом этапе – телефонном опросе пациента. Благодаря этому диспетчер может за минимальное время получить максимум информации, от которой зависит дальнейший ход событий. Также технологии позволяют существенно сократить время подбора необходимой бригады. Так, в прошлом году машина приезжала на вызов в среднем за 10 минут.

В Брюсовом переулке завершается ремонт дома артистов Большого театра. Реставрацию исторической девятиэтажки выполняли в рамках столичной программы капремонта и под контролем департамента культурного наследия. Работы вели бережно, не беспокоя жителей. Люди результатом довольны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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