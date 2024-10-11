"Мой район. Новости": в РФ ужесточили наказание за скрытие автознаков

В России ужесточили наказание за скрытие автознаков. Согласно закону, нарушителям грозит лишение прав на 1,5 года, а сами устройства конфискуют. Речь идет о технических средствах, помогающих сделать номера невидимыми для камер, например об откидных рамках или специальных сеточках.

До принятия закона за скрытые номера можно было получить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишиться прав до трех месяцев, однако эти санкции водителей не останавливали. Эксперт Александр Шумский уточнил, что они также не платят и многие другие штрафы – за превышение скорости, за нарушение требования разметки или выделенной полосы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

