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11 октября, 10:30

Транспорт

"Мой район. Новости": прямой съезд с МСД на Волгоградский проспект появился в Москве

"Мой район. Новости": прямой съезд с МСД на Волгоградский проспект появился в Москве

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Прямой съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект появился в Москве. Новая эстакада позволяет водителям быстрее добираться до нужных мест и не делать крюк через Шоссейную улицу.

Сооружение возвели на южном участке МСД. Оно проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями. Строительство велось в сложных условиях из-за плотной застройки.

Руководитель производственного направления дивизиона дорожного строительства "Мосинжпроект" Андрей Никифоров отметил, что специалисты придерживались метода надвижки в круглосуточном режиме. Такое решение было принято из-за того, что под эстакадой находится Шоссейная улица с непрерывным автомобильным движением. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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