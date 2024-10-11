"Мой район. Новости": прямой съезд с МСД на Волгоградский проспект появился в Москве

Прямой съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект появился в Москве. Новая эстакада позволяет водителям быстрее добираться до нужных мест и не делать крюк через Шоссейную улицу.

Сооружение возвели на южном участке МСД. Оно проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями. Строительство велось в сложных условиях из-за плотной застройки.

Руководитель производственного направления дивизиона дорожного строительства "Мосинжпроект" Андрей Никифоров отметил, что специалисты придерживались метода надвижки в круглосуточном режиме. Такое решение было принято из-за того, что под эстакадой находится Шоссейная улица с непрерывным автомобильным движением. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".