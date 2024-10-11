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11 октября, 09:00

Общество

"Мой район. Новости": почти половина молодежи в России страдает от близорукости

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Почти половина молодежи в России страдает от близорукости, заявили ученые. При этом исследователи обнаружили интересную закономерность – близорукость чаще наблюдается у девочек и жителей городов.

Врачи связывают это с использованием гаджетов. Так, длительное пребывание у экрана смартфона может вызывать у детей нарушение сна, проблемы с настроением, памятью и успеваемостью.

Заведующая диагностическим отделением детской городской поликлиники № 133 Татьяна Дворецкая рекомендует подросткам выполнять упражнения для глаз, больше гулять на свежем воздухе и активно двигаться. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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