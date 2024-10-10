"Мой район. Новости": уникальный биопрепарат для животных разработали в столице

В Москве разработали уникальный инновационный биопрепарат для животных, предполагающий рост полезной микрофлоры. По мнению ученых, это решение поможет повысить объемы производства мяса.

Автором стала кандидат технических наук Мария Каночкина. Препарат также повышает продуктивность животного. Например, в случае свиней и поросят у них происходит быстрый набор веса, а если это крупный рогатый скот, то – удои.

Помимо этого, разработчики включили в лекарство детоксикационный и профилактический эффекты. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

