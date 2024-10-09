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09 октября, 17:30

Общество

"Мой район. Новости": более 250 тыс услуг оказала служба соцкоординаторов за три года

"Мой район. Новости": более 250 тыс услуг оказала служба соцкоординаторов за три года

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Служба социальных координаторов работает в столичных больницах уже три года. За это время там оказали более 250 тысяч услуг – это свыше 100 тысяч пациентов, которые получили всеобъемлющую помощь и поддержку.

По словам директора ГБУ "Координационный центр по межведомственным проектам департамента труда и социальной защиты населения" Юлии Макарцевой, специалисты учреждения помогают разобраться в трудных жизненных ситуациях, в которых оказались люди. Например, людям искали родственников или восстанавливали документы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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