"Мой район. Новости": более 250 тыс услуг оказала служба соцкоординаторов за три года

Служба социальных координаторов работает в столичных больницах уже три года. За это время там оказали более 250 тысяч услуг – это свыше 100 тысяч пациентов, которые получили всеобъемлющую помощь и поддержку.

По словам директора ГБУ "Координационный центр по межведомственным проектам департамента труда и социальной защиты населения" Юлии Макарцевой, специалисты учреждения помогают разобраться в трудных жизненных ситуациях, в которых оказались люди. Например, людям искали родственников или восстанавливали документы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".