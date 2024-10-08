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08 октября, 09:00

Транспорт

"Мой район. Новости": Москва готовится к завершению сезона речной навигации

"Мой район. Новости": Москва готовится к завершению сезона речной навигации

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В Москве скоро подойдет к концу сезон речной навигации. В 2024 году в ходе него были побиты рекорды последних лет. Так, в течение 5 месяцев в круизы по городам России отправились на 20% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам специалистов, спрос на речные круизы по всей стране подскочил на фоне проблем с турпоездками за рубеж в 2024-м. Также повышенный интерес у туристов к путешествиям на воде связан и с масштабной реконструкцией Северного и Южного речных вокзалов Москвы. На них полностью восстановили инфраструктуру для туристического флота. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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