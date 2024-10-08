"Мой район. Новости": в "Московском долголетии" стартовали занятия по рисованию

В рамках проекта "Московское долголетие" на базе университета имени Строганова для горожан старшего поколения подготовили три курса по акварельной, прикладной живописи и рисунку с натуры.

Темы произведений преподаватели стараются привязывать к конкретным временам года. В октябре – это золотая осень, а уже в декабре начинающие художники будут учиться создавать зимние пейзажи. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".