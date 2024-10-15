"Мой район. Новости": новая схема движения организована на ТТК в Москве

Новая схема движения на Третьем транспортном кольце сократила путь из "Москва-Сити" до проспекта Багратиона на километр. Там изменили разметку и организовали съезд сразу после разворота.

До этого, чтобы попасть на проспект Багратиона, при движении со стороны "Делового центра" водителям приходилось объезжать через Шелепихинскую набережную или Звенигородское шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".