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15 октября, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": новая схема движения организована на ТТК в Москве

"Мой район. Новости": новая схема движения организована на ТТК в Москве

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Новая схема движения на Третьем транспортном кольце сократила путь из "Москва-Сити" до проспекта Багратиона на километр. Там изменили разметку и организовали съезд сразу после разворота.

До этого, чтобы попасть на проспект Багратиона, при движении со стороны "Делового центра" водителям приходилось объезжать через Шелепихинскую набережную или Звенигородское шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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