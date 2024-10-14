"Мой район. Новости": детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции

Детская городская поликлиника № 30 на Веерной улице в Москве открылась после реконструкции. В ходе работ специалисты практически полностью перестроили здание.

Медучреждение оснастили современной техникой, например, здесь появились аппараты для ультразвуковых исследований, лор-установка, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. Кроме того, в поликлинике заработала специальная комната, где родители могут пройти обучение по уходу за новорожденными. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".