"Мой район. Новости": волонтеры из Кунцева шьют зимнюю экипировку для участников СВО

Столичные волонтеры начали готовить зимнюю экипировку для участников СВО. Например, в районе Кунцево добровольцы шьют для холодного сезона маскировочные костюмы, отличительная особенность которых заключается в том, что они надеваются прямо поверх обмундирования.

Помимо этого, горожане изготавливают множество других необходимых для бойцов вещей. Среди них пятиточечники. Это компактные полевые табуретки, которые спасают от переохлаждения. Волонтеры также плетут маскировочные сети и вкладыши для хранения медикаментов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".