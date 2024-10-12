Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 08:25

Общество

"Мой район. Новости": волонтеры из Кунцева шьют зимнюю экипировку для участников СВО

"Мой район. Новости": волонтеры из Кунцева шьют зимнюю экипировку для участников СВО

Туман опустился на некоторые районы Москвы после дождя

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Атмосфера": облачная погода ожидается в столице 16 октября

Температура до 7 градусов тепла ожидается в Москве 16 октября

"Доктор 24": врач рассказала, что провоцирует рак молочной железы

Эксперт рассказал, когда ожидается устойчивый снежный покров в Москве

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

Новости регионов: на Урале готовятся к открытию горнолыжного сезона

"Это Москва. Социальный блок": детский мат

Столичные волонтеры начали готовить зимнюю экипировку для участников СВО. Например, в районе Кунцево добровольцы шьют для холодного сезона маскировочные костюмы, отличительная особенность которых заключается в том, что они надеваются прямо поверх обмундирования.

Помимо этого, горожане изготавливают множество других необходимых для бойцов вещей. Среди них пятиточечники. Это компактные полевые табуретки, которые спасают от переохлаждения. Волонтеры также плетут маскировочные сети и вкладыши для хранения медикаментов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика