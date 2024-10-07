Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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07 октября, 10:15

Общество

"Мой район. Новости": как работают карьерные наставники в центре "Профессии будущего"

"Мой район. Новости": как работают карьерные наставники в центре "Профессии будущего"

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Найти подходящую вакансию и составить резюме соискателям старшего возраста помогают в центре "Профессии будущего". Карьерные наставники знакомят с наиболее востребованными профессиями, а также помогают найти работу. Узнать подробную информацию и оставить заявку можно по телефону или на сайте центра.

Центр готовит кандидатов по 75 коротким программам. Максимальный срок обучения составляет 3,5 месяца. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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