"Мой район. Новости": как работают карьерные наставники в центре "Профессии будущего"

Найти подходящую вакансию и составить резюме соискателям старшего возраста помогают в центре "Профессии будущего". Карьерные наставники знакомят с наиболее востребованными профессиями, а также помогают найти работу. Узнать подробную информацию и оставить заявку можно по телефону или на сайте центра.

Центр готовит кандидатов по 75 коротким программам. Максимальный срок обучения составляет 3,5 месяца. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".