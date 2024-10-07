"Мой район. Новости": здание школы в Раменках модернизировали по новому стандарту

Здание школы № 37 в столичном районе Раменки модернизировали по стандарту "Московская школа". Ученики будут осваивать робототехнику, 3D-моделирование, программирование.

Новый стандарт московских школ подразумевает уникальный подход к обучению. В здании оборудовали универсальные и специализированные классы, лаборатории и исследовательский комплекс, который создали на базе кабинетов информатики.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

