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07 октября, 09:10

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"Мой район. Новости": здание школы в Раменках модернизировали по новому стандарту

"Мой район. Новости": здание школы в Раменках модернизировали по новому стандарту

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Здание школы № 37 в столичном районе Раменки модернизировали по стандарту "Московская школа". Ученики будут осваивать робототехнику, 3D-моделирование, программирование.

Новый стандарт московских школ подразумевает уникальный подход к обучению. В здании оборудовали универсальные и специализированные классы, лаборатории и исследовательский комплекс, который создали на базе кабинетов информатики.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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