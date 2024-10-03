03 октября, 08:50Программы
"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы
В индустриальном парке "Руднево" появилась площадка практической подготовки для колледжей, заявил Сергей Собянин. Он открыл ее вместе с Владимиром Путиным.
Студенты колледжей получили уникальные мастерские и лаборатории для отработки своих навыков. Сразу после школы они смогут полностью погрузиться в будущую профессию на реальных производствах: научатся управлять сварочным аппаратом, налаживать станки и даже собирать дроны.
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