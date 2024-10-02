"Мой район. Новости": маршруты нескольких автобусов изменятся в выходные

Москвичам будет удобнее доезжать до метро и популярных остановок в нескольких округах города. В эти выходные изменятся маршруты нескольких автобусов, в том числе на северо-востоке столицы. Так, пригородные рейсы 270 и 271, которые раньше следовали до метро "Алтуфьево", теперь пойдут до станции "Физтех". Пассажирам станет проще добираться до центра города, а студентам – на учебу.

Изменения произойдут и возле метро "Динамо". Автобусы начнут подъезжать ближе к этой станции и будут ходить чаще. Для маршрутов Т42, 132 и 319 конечную остановку перенесут к третьему выходу из метро. Возле него же будут высаживать пассажиров маршруты 318, Т29 и 110. А для рейсов 322, 384 и 384К появятся остановки у третьего и четвертого выходов на Театральной аллее.

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