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01 октября, 18:10

Транспорт

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай без водителя запустят в столице к 2025 году

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай без водителя запустят в столице к 2025 году

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Беспилотный трамвай проехал по Москве уже более тысячи километров

Беспилотный трамвай без водителя в кабине запустят в столице до конца 2025 года.

Сейчас лишь один беспилотный транспорт ходит по Москве с пассажирами, однако в кабине все еще находится человек. Трамвай курсирует от улицы Кулакова в Строгине до станции метро "Щукинская".

Пока на беспилотный рейс можно попасть только при помощи конкурса от столичного департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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