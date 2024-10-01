"Мой район. Новости": беспилотный трамвай без водителя запустят в столице к 2025 году

Беспилотный трамвай без водителя в кабине запустят в столице до конца 2025 года.

Сейчас лишь один беспилотный транспорт ходит по Москве с пассажирами, однако в кабине все еще находится человек. Трамвай курсирует от улицы Кулакова в Строгине до станции метро "Щукинская".

Пока на беспилотный рейс можно попасть только при помощи конкурса от столичного департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

