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30 сентября, 09:00

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"Мой район. Новости": образовательно-досуговое пространство появится на севере Москвы

"Мой район. Новости": образовательно-досуговое пространство появится на севере Москвы

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На территории Российского биотехнологического университета на севере Москвы завершается создание "биогорода". Он будет представлять собой образовательно-досуговое пространство. На площадках планируют демонстрировать результаты инновационных разработок и проводить различные мероприятия.

Пространство поделят на три зоны. Первая расположится во дворе главного здания вуза. Там появятся павильоны для коворкингов и лектория, летняя открытая сцена, зона отдыха и сухой фонтан. Во второй зоне – между корпусами А и В – создадут мини-спортивный кластер. Здесь уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола.

Третья зона, расположенная между общежитием, учебным корпусом и жилым домом, практически готова. Там оборудовали различные спортивные площадки и летнюю террасу. Во всех трех зонах проведут дополнительное озеленение – высадят деревья, кустарники и злаковые растения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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