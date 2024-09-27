"Мой район. Новости": с 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

С 1 ноября в центре Москвы заработает динамический тариф на парковку. Тестирование завершается, и теперь новой системой могут воспользоваться все водители.

Цена стоянки будет зависеть от загруженности участка. Например, при минимальной занятости ее стоимость будет начинаться от 0 рублей в час. Если на стоянке не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей. Водители в рамках тестирования припарковались бесплатно уже более 100 раз. Чаще всего машины оставляли на площади Тверская Застава.

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