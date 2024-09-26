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26 сентября, 17:30

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"Мой район. Новости": медленные зоны для электросамокатов ввели у Гольяновского пруда

"Мой район. Новости": медленные зоны для электросамокатов ввели у Гольяновского пруда

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В парке у Гольяновского пруда ввели медленные зоны для электросамокатов. Теперь кататься здесь можно со скоростью не больше 15 километров в час. Новое ограничение ввели на территории для безопасности людей, гуляющих в парке и самих водителей.

Чтобы снизить количество столкновений с самокатами, ограничения скорости ввели еще на нескольких улицах округа: на Открытом шоссе, бульваре Маршала Рокоссовского, улице Николая Химушина, Байкальской улице, а также в парке "Сокольники". Всего в Москве работает 350 медленных зон. В основном они расположены на зеленых территориях, в скверах и жилых кварталах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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