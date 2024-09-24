"Мой район. Новости": третий маршрут речного электротранспорта появится в Москве

Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве. Новый маршрут электросудов будет иметь до шести остановок возле крупных жилых комплексов и позволит москвичам сэкономить время в пути. Например, от Дербеневской набережной до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут вместо 40 минут на метро и наземном транспорте.

На данный момент в столице функционируют два регулярных речных маршрута. С момента запуска на них совершили более миллиона поездок.

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