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24 сентября, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": третий маршрут речного электротранспорта появится в Москве

"Мой район. Новости": третий маршрут речного электротранспорта появится в Москве

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Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве. Новый маршрут электросудов будет иметь до шести остановок возле крупных жилых комплексов и позволит москвичам сэкономить время в пути. Например, от Дербеневской набережной до причала Торпедо можно будет добраться за 10 минут вместо 40 минут на метро и наземном транспорте.

На данный момент в столице функционируют два регулярных речных маршрута. С момента запуска на них совершили более миллиона поездок.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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