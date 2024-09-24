"Мой район. Новости": более 150 человек получили жилье по реновации в Тимирязевском районе

Более 150 жителей столичного района Тимирязевский отпраздновали новоселье. Их переезд из старой пятиэтажки в современный дом состоялся по программе реновации.

Новостройка в Линейном проезде – это 20-этажный комплекс с просторными квартирами и подземной автостоянкой. Жилье уже с отделкой, которая соответствует всем стандартам. В подъездах есть места для детских колясок, а также все необходимое для перемещения маломобильных граждан.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".