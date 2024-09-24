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Новости

24 сентября, 08:50

Город

"Мой район. Новости": более 150 человек получили жилье по реновации в Тимирязевском районе

"Мой район. Новости": более 150 человек получили жилье по реновации в Тимирязевском районе

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Более 150 жителей столичного района Тимирязевский отпраздновали новоселье. Их переезд из старой пятиэтажки в современный дом состоялся по программе реновации.

Новостройка в Линейном проезде – это 20-этажный комплекс с просторными квартирами и подземной автостоянкой. Жилье уже с отделкой, которая соответствует всем стандартам. В подъездах есть места для детских колясок, а также все необходимое для перемещения маломобильных граждан.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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