"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

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23 сентября, 17:25

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Новая трамвайная линия заработала на улице Сергия Радонежского в Таганском районе Москвы. Она свяжет шесть районов столицы.

Трамвайный маршрут № 2 проходит от 3-й Владимирской улицы – через 15 станций МЦК, МЦД и метро – до Курского вокзала. Интервал движения – 10 минут, а в часы пик – 3–5 минут. Поездки без пересадок смогут оценить сотни тысяч жителей востока Москвы. Время в пути для многих из них сократилось вдвое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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