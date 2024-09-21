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21 сентября, 13:00

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"Мой район. Новости": реабилитация Ивановских прудов началась на востоке Москвы

"Мой район. Новости": реабилитация Ивановских прудов началась на востоке Москвы

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Новое место для комфортных прогулок появится у жителей района Ивановское. Там начались работы по реабилитации одноименных прудов. Водоемы находятся внутри жилой застройки. Их очистят от ила, за счет чего пруды станут глубже.

Затем специалисты сформируют новое песчаное ложе, укрепят берега и восстановят деревянные видовые площадки. Кроме того, на нижнем пруду оборудуют дополнительные точки для рыбалки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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