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20 сентября, 19:00

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"Мой район. Новости": специалисты начали ремонт сталинской высотки на Красных Воротах

"Мой район. Новости": специалисты начали ремонт сталинской высотки на Красных Воротах

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Специалисты начали ремонт сталинской высотки на Красных Воротах в Красносельском районе Москвы. В планах – поменять инженерные системы и кровлю, также работы идут и в подвалах.

По словам начальника участка реставрационных работ Константина Грибова, специалисты расчистят лепные элементы на потолках, выполнят реставрацию плиток, деревянных изделий, а также поручней и металлических ограждений. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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