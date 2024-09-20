"Мой район. Новости": специалисты начали ремонт сталинской высотки на Красных Воротах

Специалисты начали ремонт сталинской высотки на Красных Воротах в Красносельском районе Москвы. В планах – поменять инженерные системы и кровлю, также работы идут и в подвалах.

По словам начальника участка реставрационных работ Константина Грибова, специалисты расчистят лепные элементы на потолках, выполнят реставрацию плиток, деревянных изделий, а также поручней и металлических ограждений. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".