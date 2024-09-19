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19 сентября, 09:00

Город

"Мой район. Новости": пешеходный маршрут открыли в Ломоносовском районе

"Мой район. Новости": пешеходный маршрут открыли в Ломоносовском районе

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В Ломоносовском районе появился новый пешеходный маршрут длиной более 3,5 километра. Он проходит от Воронцовского парка до Ленинского проспекта. Ранее на его месте был полузатопленный овраг, а теперь там обустроили удобные дорожки, лавочки и различные зоны отдыха.

Кроме того, в ходе благоустройства создали современные детские и спортивные площадки, на которых можно играть в футбол и заниматься на тренажерах. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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