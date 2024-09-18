"Мой район. Новости": ветераны получат выплаты в честь годовщины битвы под Москвой

Столичные ветераны получат выплаты по 40 тысяч рублей к годовщине битвы под Москвой. Такое распоряжение подписал Сергей Собянин. Единовременная материальная помощь полагается инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, строителям оборонительных рубежей, сотрудникам предприятий, организаций и учреждений.

Также она предназначена для представителей ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

В департаменте труда и социальной защиты населения уточнили, что помощь получат 1,3 тысячи человек.

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