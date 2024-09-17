"Мой район. Новости": новый медицинский комплекс заработает в Сокольниках в следующем году

В районе Сокольники в следующем году заработает новый медицинский комплекс. Детская больница святого Владимира станет одним из самых современных многопрофильных стационаров. Под одной крышей москвичам предоставят все виды лечения: от диагностики до хирургии. Внутри появятся пятнадцать операционных. При этом экстренных пациентов сюда будут доставлять на вертолетах. Для этого на крыше сделали специальную площадку.

Готов новый корпус более чем на 50%. Общая площадь здания составляет около 60 тысяч квадратных метров. Работы по черновой отделке подходят к концу. Теперь специалисты занимаются монтажом инженерных коммуникаций. Подробнее – в программе "Мой район".